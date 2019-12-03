بوتين يوقع قانون موازنة روسيا لعام 2020 وفترة التخطيط لعامي 2021-2022

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانون الموازنة الفدرالية لعام 2020 وفترة التخطيط 2021-2022، مع التوقع بزيادة الإيرادات والنفقات لكل سنة على التوالي.

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ووفقا لمستند نشر اليوم الثلاثاء، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، فإنه يتم التخطيط لوضع إيرادات للميزانية الفدرالية في عام 2020 بمبلغ 20.379 تريليون روبل، وستزيد في عام 2021 إلى 21.246 تريليون روبل، وفي عام 2022 سترتفع إلى 22.058 تريليون روبل.

ومن المتوقع أيضا أن تنمو نفقات الموازنة في عام 2020، لتصل إلى 19.503 تريليون روبل، وفي عام 2021 ستبلغ 20.634 تريليون روبل، وفي عام 2022 ستربو إلى 21.763 تريليون روبل.

المصدر: تاس