مصر.. "وجبة غداء" بـ 40 ألف جنيه في شركة حكومية تسبب أزمة كبيرة (صورة)

تقدم عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" النائب، نافع هيكل، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأشار البرلماني في الطلب إلى وجود "شبهات إهدار للمال العام بالشركة وتقاعس الوزارة عن أداء مهامها والإشراف على سير العمل بالهيئات البترولية".

وقال هيكل في طلبه، إنه وردت إليه "العديد من الفواتير الخاصة بتوريد مواد غذائية لأحد المواقع التابعة للشركة ليوم واحد بتكلفة تجاوزت 40 ألف جنيه، ما يعد إهدارا صريحا للمال العام"، مشيرا إلى أن تلك الفواتير تتنافى مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية.

وأشار نائب عن "مستقبل وطن"، إلى ورود "العديد والعديد من المستندات الخاصة بشركة بترول خليج السويس "جابكو" والتي تكشف حجم الفساد الواقع داخل الشركة"، مؤكدا أنه سيتم تقديم تلك الملفات تباعا داخل مجلس النواب لمحاسبة المسؤولين عن تلك الوقائع الموثقة بالمستندات.

المصدر: مصراوي