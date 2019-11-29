شركة مصرية تشارك في بناء محطة الضبعة النووية

وقعت شركة "السويدي إليكتريك" المصرية أول اتفاقية مع شركة "روس آتوم" الروسية للمشاركة في أعمال إنشاء محطة الضبعة النووية بالقرب من البحر المتوسط.

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وذكر الكاتب الصحفي المصري المتخصص في شؤون الطاقة، عادل البهنساوي، في تصريحات لـ RT، أن "الجانب الروسي حريص على إشراك المكون المحلي المصري في بناء هذا المشروع العملاق الذي يأتي ضمن استراتيجية وضعتها الحكومة المصرية".

وأوضح البهنساوي أن "رواد الهندسة التابعين لمجموعة السويدي إليكتريك لديهم خبرات طويلة في هذا المجال".

وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد قدمت قائمة تضم 10 شركات مقاولات مصرية، إلى شركة "روس آتوم" الروسية، للمشاركة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وذكرت تقارير صحفية أن من بين تلك الشركات، "السويدي إليكتريك"، و"أوراسكوم للإنشاء"، و"المقاولون العرب"، و"حسن علام القابضة" و"بتروجيت".

ووقعت روسيا ومصر في نوفمبر 2015 اتفاقية حول التعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية، تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية بناء محطة نووية في منطقة الضبعة تضم 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT