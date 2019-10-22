أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل مساعدة الدول الإفريقية، ولكن سيتم إصدار القروض وفقا للشروط السائدة في سوق الإقراض، وفي نفس الوقت سيجري تقديم المساعدات الإنسانية.

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وأشار الرئيس بوتين في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إلى أنه: "بالطبع، النموذج السوفيتي مع إيجابياته وسلبياته كان فعالا للغاية في مرحلة قيام دول البلدان الإفريقية، ونحن نواصل تقديم الدعم المالي للدول الإفريقية اليوم. لكن إذا تم اتخاذ مثل هذه القرارات في وقت سابق لأسباب سياسية، فهي الآن في إطار المساعدة الإنسانية".

وقال الرئيس بوتين إنه فيما يخص القروض الضخمة فهي تقدم لهذه البلدان وفقا لطبيعة سوق الإقراض.

وأشار على سبيل المثال القرض لمصر قائلا: "لقد تم اتخاذ قرار بتخصيص قرض بقيمة 25 مليار دولار لمصر لبناء أربع وحدات في محطة الضبعة للطاقة النووية، وفقا لطبيعة السوق" في مجال الإقراض.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.

المصدر: تاس