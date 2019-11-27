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بعد جهاز أبوظبي.. صندوق سيادي كويتي يعتزم الاستثمار في "أرامكو"

مال وأعمال

بعد جهاز أبوظبي.. صندوق سيادي كويتي يعتزم الاستثمار في
Reuters
بعد جهاز أبوظبي.. صندوق سيادي كويتي يدرس يعتزم الاستثمار في "أرامكو"
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أفادت مصادر مطلعة بأن صندوق الكويت السيادي يعتزم الاستثمار في الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"، التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

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وقبل الصندوق الكويتي، ذكرت مصادر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في طرح "أرامكو"، مشيرة إلى أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار لم يتخذ بعد، وأنه سيحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الجهاز.

ويرأس الجهاز الذي تقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وتسعى شركة "أرامكو" إلى جذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح، الذي قد يكون الأكبر في العالم.

المصدر: "رويترز"

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