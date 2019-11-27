تواصل العملة السورية تراجعها، وسجلت الأربعاء مستويات متدنية جديدة، حيث يصرف الدولار بـ772 ليرة في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم.

ويظهر من صفحات التواصل الاجتماعي، أنه جرى تداول العملة السورية عند 772 ليرة للدولار للشراء، وعند 775 ليرة للدولار للبيع.

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وتواجه العملة السورية ضغوطا كبيرة منذ تأزم الأوضاع في لبنان، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدولار بالنسبة لسوريا، حيث قامت السلطات اللبنانية بفرض قيود على تعاملات الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.

يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية في مطلع العام الجاري عند 495 ليرة للدولار.

المصدر: وكالات