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الليرة السورية تواصل نزيفها

مال وأعمال

الليرة السورية تواصل نزيفها
Reuters
الليرة السورية تواصل نزيفها
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تواصل العملة السورية تراجعها، وسجلت الأربعاء مستويات متدنية جديدة، حيث يصرف الدولار بـ772 ليرة في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم.

ويظهر من صفحات التواصل الاجتماعي، أنه جرى تداول العملة السورية عند 772 ليرة للدولار للشراء، وعند 775 ليرة للدولار للبيع.

الليرة السورية تواصل نزيفها
sp-today.com
رسم بياني يظهر منحى تداول الليرة السورية مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري

وتواجه العملة السورية ضغوطا كبيرة منذ تأزم الأوضاع في لبنان، الذي يعد مصدرا رئيسيا للدولار بالنسبة لسوريا، حيث قامت السلطات اللبنانية بفرض قيود على تعاملات الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد.

يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية في مطلع العام الجاري عند 495 ليرة للدولار.

المصدر: وكالات

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