بعد انقطاع دام 4 سنوات.. مطار المكلا يستقبل أول الرحلات (صور)

استقبل مطار "الريان" بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوبي اليمن اليوم، أول رحلة جوية بعد توقف دام لأكثر من أربعة أعوام بسبب الحرب في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن افتتاح المطار جاء عقب إعادة تأهيله وتجهيزه من قبل الإمارات‬⁩ وأشارت إلى أن الرحلة نفذتها الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن الدولي.

وكان عمل المطار قد توقف في أبريل 2015 بعد سقوط مدنية المكلا بيد تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

RT

RT

المصدر: RT