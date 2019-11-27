أحبطت السلطات الإسبانية عملية تهريب 3 أطنان من الكوكايين بقيمة 121 مليون دولار، بعدما اعترضت غواصة شمال غرب إسبانيا.

وتعتبر هذه أول رحلة طويلة لغواصة تحمل مخدرات عبر المحيط الأطلسي في اتجاه أوروبا، حيث تم تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة طولها حوالي 7.7 ألف كيلومتر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الشرطة الإسبانية، إنه تم توقيف شخصين يحملان جنسية الإكوادور في بلدة كانجاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، كذلك أشارت إلى أنه يتم حاليا البحث عن إسباني يشتبه في تورطه في عملية التهريب.

المصدر: "ديلي ميل"