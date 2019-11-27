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انخفاض الذهب متأثرا بتصريحات ترامب

مال وأعمال

انخفاض الذهب متأثرا بتصريحات ترامب
Reuters
انخفاض أسعار الذهب
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انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين، وازداد الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر.

وتراجع الذهب بنسبة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينيتش، ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة، فيما انخفض الذهب في التعاملات الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1458.40 دولار.

وجاء هذا التراجع بعدما قال ترامب إن واشنطن وبكين بصدد الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسيا جديدا بفضل أنباء التجارة الإيجابية.

المصدر: "رويترز"

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