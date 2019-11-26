نائب سوري: هل يعقل أن يذهب المواطنون إلى "العرافات" ليستفسروا عن سعر الدولار؟

تطرق البرلماني السوري آلان بكر، خلال جلسة لمجلس الشعب أمس، إلى سعر صرف الليرة السورية، التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا.

وتساءل النائب حسب "الوطن"، قائلا: هل يعقل أن يذهب كل المواطنين السوريين إلى "العرافات" حتى يعرفوا إلى أين يتجه سعر الصرف؟.

وأضاف: "لا يوجد أي بوادر أو تصور ليتم شرحها للمواطن السوري الذي صبر في الحرب وانتصر بهمة الجيش العربي والسوري وقائد سوريا".

وسجلت العملة السورية تراجعا جديدا مؤخرا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، أحد المصادر الرئيسية للدولار بالنسبة لسوريا، وخاصة بعد فرض السلطات اللبنانية القيود على تداول العملة الأمريكية.

sp-today.com

وتراجعت العملة السورية خلال العام الجاري من 500 ليرة للدولار سجلتها في مطلع 2019 إلى 760 خلال الأيام الماضية.

المصدر: وكالات