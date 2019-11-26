دولة جديدة تعرب عن رغبتها في الانضمام لـ"قوة سيبيريا"

أعربت كازاخستان عن استعدادها للانضمام لأنبوب "قوة سيبيريا"، لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

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وقال وزير الطاقة الكازاخي ماخامبيت دوسموخامبيتوف: "هناك سيناريوهان لانضمام كازاخستان للمشروع. الأول يتمثل في ربط البلاد بأنبوب "قوة سيبيريا" الحالي، والثاني يتمثل في الانضمام لتوسعة المشروع الحالي".

وفي حال انضمام كازاخستان إلى هذا الخط ستتمكن من توفير مادة الغاز في المقاطعات الشرقية من البلاد، التي تحتوي على حقول غاز صغيرة لا تكفي لتلبية الطلب على الوقود الأزرق.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، بقدرة تمريرية قدرها 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من حقول سيبيريا الشرقية إلى الصين.

ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين "غازبروم" الروسية، وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية CNPC لتوريد الغاز الروسي للصين لمدة 30 عاما.

وسيقوم الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بتدشين "قوة سيبيريا" في الـ2 من شهر ديسمبر الجاري عبر جسر تلفيزيوني.

المصدر: "تاس"