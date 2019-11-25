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بوتين وشي يستعدان لتدشين "قوة سيبيريا"

مال وأعمال

بوتين وشي يستعدان لتدشين
gazprom.ru
إعلان الموعد الرسمي لإطلاق سيل الغاز الروسي إلى الصين
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صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ سيدشنان الاثنين المقبل خط ضخ الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا".

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وقال بيسكوف إن الرئيسين سيدشنان المشروع عبر جسر تلفزيوني، مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على ذلك خلال اجتماعها في قمة مجموعة "بريكس" في البرازيل.

ويبلغ طول أنبوب "قوة سيبيريا" 4500 كيلومتر، بقدرة تمريرية قدرها 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من حقول سيبيريا الشرقية إلى الصين.

ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين "غازبروم" الروسية، وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية CNPC لتوريد الغاز الروسي للصين لمدة 30 عاما.

المصدر: "فيستي"

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