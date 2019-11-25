"أرامكو" تروج لأسهمها في دول عربية بدلا من أمريكا وبريطانيا وكندا

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن توجه وفد رفيع من عملاق النفط السعودي "أرامكو" للقاء المستثمرين في أبو ظبي اليوم من أجل الترويج للاكتتاب بأسهمها بعد "تحفظ المستثمرين الغربيين".

إقرأ المزيد

ويشرح وفد الشركة للمستثمرين ورجال الأعمال الحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين في أسهمها والتي طرحت 1.5% منها الأسبوع الماضي.

وأطلع نائب رئيس الشركة للشؤون المالية لـ"أرامكو" خالد الدباغ يوم الأحد المستثمرين المحتملين على الاستراتيجية وخطط توزيع الأرباح في فندق "ريتز كارلتون" في الحي المالي في دبي، وفقا لما ذكره العديد من المشاركين الذين حضروا الاجتماع، لكنه طلب عدم ذكر اسمه لأن الاجتماعات خاصة، حسب بلومبرغ.

وكان الحدث مخصصا للمدعوين فقط وارتدى المشاركون شارات الأسماء للوصول إلى قاعة الاحتفالات التي عقدت فيها الجلسات، وبعد انتهاء الاجتماع غادروا حاملين نسخا مطبوعة من نشرة "أرامكو"، التي تزيد عن 600 صفحة، لكنهم قالوا إنهم لم يتلقوا أي معلومات لم يتم الكشف عنها سابقا.

وتحول الاكتتاب العام الأولي في أرامكو إلى الوجهة الإقليمية بشكل أساسي بعد أن رفض معظم المستثمرين الدوليين رفع السعر المستهدف في الأساس من 1.6 تريليون دولار إلى 1.71 تريليون دولار. وستعتمد الصفقة الآن على المستثمرين المحليين ولن يتم تسويقها في الولايات المتحدة وكندا واليابان، كما تم إلغاء فعاليات الحملة الترويجية في لندن وغيرها من المدن الأوروبية.

وقالت وكالة بلومبرغ إن "بعض المستثمرين ورجال الأعمال الذين حضروا اللقاءات كانوا إيجابيين ومتفائلين بشأن آفاق أرامكو وسينظرون في الاستثمار بأسهم الشركة".

وقال مصرفيون على دراية بالأمر إن المصرفيين المطلعين على الصفقات رأوا طلبا مبكرا كافيا للاكتتاب العام بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقه.

وخططت السعودية للعرض كجزء من خطتها لتنويع اقتصادها، باستخدام ثروة الشركة النفطية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما تدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مسؤولي "أرامكو" التقوا مؤخرا بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بغرض إقناعهم بالاكتتاب، مضيفة أن الجانب السعودي ضم الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، والرئيس المالي إضافة إلى مسؤولين آخرين، حيث استعرض اللقاء بيانات المركز المالي للشركة، إلى جانب تقديم البيانات المالية التقليدية التي تهم المستثمرين العالميين.

المصدر: "بلومبرغ"+ "الراي"