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وفد أعمال سوري يصل إلى القرم

مال وأعمال

وفد أعمال سوري يصل إلى القرم
Sputnik Andrei Malgavko
أعلام سوريا وروسيا وجمهورية القرم
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صرحت مديرة مركز دعم الصادرات الإقليمي الجنوبي في روسيا ناتاليا سيروفا، بأن وفد أعمال من سوريا، وصل إلى شبه جزيرة القرم في زيارة عمل.

وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "وصل وفد أعمال من سوريا إلى شبه جزيرة القرم في إطار مهمة عمل للتواصل، وإقامة الاتصالات المحتملة مع ممثلي دوائر الأعمال هناك".

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وأضافت أن برنامج الزيارة يتضمن عقد جلسة مائدة مستديرة تحت عنوان "حوار الأعمال بين القرم وسوريا: تنمية العلاقات التجارية".

فضلا عن ذلك، سيشارك الوفد السوري في الندوة الدولية "الجسر إلى النجاح: طاقات القرم التصديرية"، التي يتوقع أن يشارك فيها أيضا رجال أعمال من الأردن ولبنان وإيران وتركيا والهند والتشيك وبيلاروس ودول أخرى.

المصدر: "نوفوستي"

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