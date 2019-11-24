المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة، وذلك في الوقت الذي تقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".

وسبق لمحافظ المركزي السعودي أحمد الخليفي وصرح في سبتمبر الماضي، بأنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج شركة "أرامكو" على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات