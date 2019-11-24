 
مباشر

المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي

مال وأعمال

المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mryi

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى عال من السيولة، وذلك في الوقت الذي تقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء أسهم الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".

وسبق لمحافظ المركزي السعودي أحمد الخليفي وصرح في سبتمبر الماضي، بأنه لا يتوقع أن يؤثر إدراج شركة "أرامكو" على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لسلامة جميع المؤشرات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا