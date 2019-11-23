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مصر: 14 كشفا بتروليا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

مال وأعمال

مصر: 14 كشفا بتروليا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
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كشف وزير البترول المصري طارق الملا،عن تلقيه تقريرا حول أهم نتائج أعمال تنمية وإنتاج الثروات البترولية تضمن 14 كشفا بتروليا جديدا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020.

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واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة موضحا أنه تم تحقيق 14 اكتشافا جديدا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المباع حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالي 6 % عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاغاز حوالى 8 ملايين طن.

المصدر: RT

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