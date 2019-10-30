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السيسي يصرّح استكشاف البترول في الصحراء الغربية

مال وأعمال

السيسي يصرّح استكشاف البترول في الصحراء الغربية
Reuters
الصحراء المصرية
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموافقة على استكشاف البترول في الصحراء الغربية.

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وصرح الرئيس المصري لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وكانت شركة "إيني" الإيطالية للتنقيب، قد أعلنت في يوليو الماضي بدء الإنتاج من حقل جنوب مليحة في الصحراء الغربية المصرية على بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة.

المصدر: وكالات

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