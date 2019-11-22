روسيا.. القبض على عصابة تاجرت بالذهب من وراء ظهر الدولة

ألقت هيئة الأمن الفدرالي الروسية بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، القبض على أفراد عصابة كانت تنشط بلا تراخيص في تجارة المعادن النفيسة في جمهورية داغستان الروسية.

وورد في بيان صدر عن هيئة الأمن الفدرالي الروسية أن شبكة إجرامية كانت تتهرب من تسليم خردة المعادن النفيسة التي كانت تشتريها من السكان، إلى مصانع معالجة الذهب الرسمية، وبدلا من ذلك كانت تحولها إلى مصوغات بهدف بيعها.

ووفقا للقوانين في روسيا يتوجب على الجهات التي تشتري خردة المعادن النفيسة من السكان تسليمها للجهات الرسمية.

ولم يكشف الأمن الفدرالي عن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء نشاط المجموعة، واكتفى بالإشارة إلى أنها اشترت من السكان في الفترة من 2015 إلى 2019 نحو طن من الذهب، و15 طنا من الفضة بقيمة إجمالية تزيد عن ملياري روبل روسي، وخلال اعتقال أفراد العصابة، صادرت الشرطة لديهم 15 كغ من الذهب، و50 كغ من الفضة.

المصدر: RT