النفط يهبط من أعلى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار النفط اليوم من أعلى مستوياتها في نحو شهرين، وسط استمرار الضبابية المحيطة بما إذا كان بوسع واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي.

وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينيتش تراجعت عقود "برنت" بنسبة 0.7% إلى 63.55 دولار للبرميل، فيما سجل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 0.8%.

واستمرار الضبابية كان أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج، التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر لم تسمها أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء السوق لدى "سي إم سي" للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني: "العامل الرئيسي لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة والصين) المستمرة حاليا".

وتابع: "مع اقتراب النفط من أعلى معدلات التداول التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسة اليوم".

ولامست الأسعار أمس أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر الماضي، بعدما قالت تقارير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستمدد تخفيضات الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"