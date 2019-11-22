أول حصاد لاكتتاب "أرامكو".. إقبال بمستويات غير مسبوقة

أعلنت نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، الشركة المديرة لاكتتاب "أرامكو"، أن مشاركة الأفراد والمؤسسات في الاكتتاب خلال 5 أيام بلغت مستويات غير مسبوقة.

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وقالت رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال: "بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة، ما يبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب".

وأعلنت شركة سامبا كابيتال، المسؤولة عن عملية بيع أسهم "أرامكو" أن القيمة الإجمالية للاكتتاب في 5 أيام بلغت 72.988.085.216 ريالا سعوديا.

وكانت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أعلنت في وقت سابق النطاق السعري للطرح، وبدأت عملية اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد الأحد الماضي.

وفي هذا الشأن، أفادت شركة سامبا كابيتال بأن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات بلغت 58.393.628.576 ريالا سعوديا وبلغ إجمالي ما اقتنته 1.824.800.893 سهما.

كما تمت الإشارة إلى أن عدد المكتتبين الأفراد خلال فترة الخمسة أيام بلغ 1.821.161 مكتتبا، بعدد أسهم بلغ إجمالي 456.076.770 قيمتها 14.594.456.640 ريالا.

المصدر: سبق