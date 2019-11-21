مزايا طرح "أرامكو"

كشف اقتصاديون عن 5 مزايا لطرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب، منها أنه سيكون من السهل على شركة النفط السعودية الدخول في شراكات واستحواذات عن طريق الأسهم بعد تداول أسهمها في الأسواق.

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وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبد الله بن أحمد المغلوث إلى أن "أرامكو" ستتمتع بمزايا إضافية بعد الطرح، مثل تسعير تكلفة الاستدانة كونها شركة مساهمة مسجلة في الأسواق تنشر تقاريرها المالية الدورية.

وعن المزايا الأخرى سهولة الوصول للمستهلكين والشركاء، وهذا يتم بتعزيز الثقة بالشركة وعرض إنتاجها على المنصات الدولية، وأيضا إعادة تشكيل الأسهم القيادية في السوق، مضيفا أن اكتتاب "أرامكو يعتبر عالميا بحجم 96 مليار ريال.

من جهته ذكر المحلل المالي حسين الخاطر أن تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 - 32 ريالا للسهم الواحد مناسب جدا، مؤكدا أن السعر ليس مرتفعا وإنما هو جاذب بالنسبة لأصول "أرامكو"، والتقديرات تعطي السهم أكثر من 40 ريالا.

وأضاف، أن الشركة حددت سعر الطرح بـ30 - 32 ريالا لاعتبارات عدة، منها التأثير على السوق المالية، وكذلك نتيجة حجم الطرح الكبير، مبينا أن الإقبال الكبير على الشركة سيسهم في تغطية الطرح الأولي لأكثر من مرة، مرجعا ذلك لاستعداد البنوك الوطنية لتقديم التسهيلات المالية للأفراد.

وأشار إلى أن البنوك السعودية تقدم التمويل للأفراد وفقا للملاءة المالية، بحيث تصل إلى 100% من إجمالي المبالغ المخصصة لكل فرد، وأحيانا ترتفع قيمة التمويل 300%.

وأضاف أن طرح أسهم "أرامكو" في البورصة السعودية سيكون بعد فترة قصيرة من انتهاء مرحلة التخصيص، لافتا إلى أن المحفزات التي طرحتها "أرامكو" للسهم المجاني ستنعكس إيجابيا للاحتفاظ بالأسهم لدى الأفراد.

المصدر: "عكاظ"