أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

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وقالت "أرامكو" إنه سيكون بإمكان الأفراد بدءا من اليوم الأحد الاكتتاب بالسعر الأعلى للنطاق، وسيستمر حتى 28 نوفمبر الحالي، كما ستبدأ أيضا المؤسسات بالاكتتاب الذي ينتهي في 4 ديسمبر القادم.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 و 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

وفي حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا ، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين:

(أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد.

(ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

وكانت نشرة الإصدار قد أكدت أنه يحق للأفراد الاكتتاب بما لا يتجاوز 5.0 %من أسهم الشركة (مليار سهم)، فيما سيبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، دون تحديد حد أعلى.

وتزامنا مع طرح أكبر اكتتاب في العالم، أعلن عدد من البنوك السعودية تمديد ساعات العمل خلال الفترة المخصصة للاكتتاب للأفراد، مع أحقية المقيمين والخليجيين في الاكتتاب في أسهم الشركة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية