وزير التجارة والصناعة القطري في موسكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقد وزير التجارة والصناعة القطري، علي بن أحمد الكواري، في موسكو اليوم مباحثات مع مسؤولين روس، تضمنت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا وقطر.

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والتقى الوزير القطري كلا من أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال الروسي-القطري، وأنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي، وألكسندر شوخين رئيس اتحاد الصناعيين في روسيا.

وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المُنعقدة في العاصمة موسكو يومي الـ19 والـ20 من نوفمبر الجاري.

وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات.

المصدر: "الشرق" القطرية