وزير روسي يتحدث عن مشاريع واعدة مع قطر بـ10 مليارات دولار

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن آفاق التعاون بين روسيا وقطر، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسيا في العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير الروسي، خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الروسية-القطرية للتعاون التجاري والاقتصادي، إن حجم الاستثمارات في مشاريع تتم دراستها من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وجهاز قطر للاستثمار يتجاوز مستوى الـ10 مليارات دولار.

وعن مجالات التعاون الواعدة، ذكر أن الطاقة تعد مجالا تقليديا للتعاون بين موسكو والدوحة، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة وخدمات معدات النفط والغاز تعد من مجالات التعاون الواعدة.

ودعا الوزير الروسي إلى تعزيز التجارة لتتناسب مع إمكانات البلدين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بلغ العام الماضي نحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى وجود اهتمام من قطاع الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري.

وأضاف، أن قطر تعتبر أحد شركاء روسيا الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، ما يعد ذلك حافزا قويا لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وانطلقت اليوم في موسكو اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية-القطرية، التي تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية.

المصدر: RT