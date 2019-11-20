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جوا.. أول شحنة زيت زيتون سوري تصل القرم الروسية (صورة)

مال وأعمال

جوا.. أول شحنة زيت زيتون سوري تصل القرم الروسية (صورة)
twitter/PMSimferopol
جوا.. أول شحنة زيت زيتون سوري تصل القرم الروسية (صورة)
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وصلت مطلع الأسبوع الجاري أولى شحنات زيت الزيتون السوري إلى شبه جزيرة القرم الروسية، وذلك في إطار اتفاقات التعاون الموقعة بين سوريا وجمهورية القرم الروسية.

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وقال وزير السياسة الصناعية في الجمهورية، أندريه فاسياتو، إن الدفعة الأولى من زيت الزيتون السوري وصلت إلى القرم يوم الاثنين، وسيتم بيعها في المناطق الروسية في وقت لاحق.

وأضاف، أن حجم الشحنة يبلغ 46 طنا، مشيرا إلى وجود طلب مرتفع على هذا المنتج كونه يتمتع بمزايا السعر والجودة، وأن دفعة ثانية من زيت الزيتون ستصل قريبا إلى شبه الجزيرة.

من جهته أكد المكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الروسية في عاصمة جمهورية القرم سيمفروبول، في تغريدة استلام القرم لشحنة زيت الزيتون السوري، وأرفق التغريدة بصورة لطائرة شحن في إشارة إلى أن عملية النقل تمت جوا.

ووقعت شبه جزيرة القرم ودمشق في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي في أبريل الماضي مذكرة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واتفق الجانبان على إنشاء دار تجارية مشتركة وإطلاق رحلات شحن بحرية منتظمة بين سوريا والقرم.

وجاءت هذه الاتفاقات في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على القرم وسوريا، إذ أن بروكسل فرضت عقوبات شديدة على دمشق على شكل عدة حزم من 2011 وحتى 2014، وتحظر العقوبات على الشركات الأوروبية التعامل مع سوريا، وخاصة في مجال تجارة النفط. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين سوريين.

أما شبه جزيرة القرم، فقد فرضت بروكسل عليها عقوبات اقتصادية في 2014 بعد عودتها إلى قوام روسيا إثر استفتاء شعبي أيد مسألة الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى روسيا.

المصدر: "تاس"

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