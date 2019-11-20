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5000 طن من الحبوب الروسية إلى سوريا في شهرين

مال وأعمال

5000 طن من الحبوب الروسية إلى سوريا في شهرين
Sputnik
5000 طن من الحبوب من روسيا إلى سوريا في شهرين
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ذكر رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية، يوري غاتسينيوك، أن روسيا تخطط لتصدير آلاف الأطنان من الحبوب الروسية إلى سوريا العام المقبل.

وأشار إلى أن صادرات الحبوب من شبه جزيرة القرم الروسية إلى هذا البلد، الذي مزقته الحرب، قد بدأت منذ عامين، مضيفا، أن الشحنة الأولى من الحبوب سيتم تسليمها في مطلع يناير المقبل.

ووفقا للمكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الروسية في عاصمة جمهورية القرم سيمفروبول، فإنه من المتوقع أن يتم تسليم حوالي 5 آلاف طن من الحبوب من شبه الجزيرة الروسية إلى سوريا في نحو شهرين.

في أبريل الماضي، وقعت سلطات القرم مع دمشق مذكرة حول التعاون التجاري والاقتصادي، حيث اتفق الجانبان على تأسيس منصة تجارية مشتركة وإطلاق خط شحن بحري منتظم.

المصدر: وكالات

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