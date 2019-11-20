5000 طن من الحبوب الروسية إلى سوريا في شهرين

ذكر رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية، يوري غاتسينيوك، أن روسيا تخطط لتصدير آلاف الأطنان من الحبوب الروسية إلى سوريا العام المقبل.

وأشار إلى أن صادرات الحبوب من شبه جزيرة القرم الروسية إلى هذا البلد، الذي مزقته الحرب، قد بدأت منذ عامين، مضيفا، أن الشحنة الأولى من الحبوب سيتم تسليمها في مطلع يناير المقبل.

ووفقا للمكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الروسية في عاصمة جمهورية القرم سيمفروبول، فإنه من المتوقع أن يتم تسليم حوالي 5 آلاف طن من الحبوب من شبه الجزيرة الروسية إلى سوريا في نحو شهرين.

Preparations for shipment of first batch of #Crimean grain to #Syria🇸🇾 have been started already. It's expected that approximately 5 thousand tons of grain will be delivered from the Russian peninsula to the Syrian Republic🇸🇾 in about 2 months. pic.twitter.com/SqaN8RArx1 — Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) November 19, 2019

في أبريل الماضي، وقعت سلطات القرم مع دمشق مذكرة حول التعاون التجاري والاقتصادي، حيث اتفق الجانبان على تأسيس منصة تجارية مشتركة وإطلاق خط شحن بحري منتظم.

المصدر: وكالات