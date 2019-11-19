روسيا تزيد حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية

زادت روسيا من استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي، ولكن رغم الزيادة لا يزال مستوى الاستثمارات الروسية في هذه السندات متدنيا.

وأظهرت بيانات الخزانة الأمريكية أن استثمارات روسيا في سندات الحكومة الأمريكية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بواقع 775 مليون دولار إلى 10.075 مليار دولار.

وقلصت روسيا في أبريل 2018 استثماراتها في الديون الأمريكية بنحو ملحوظ، وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتخفيف الاعتماد على الدولار.

إلا أنها قامت في شهري سبتمبر وأكتوبر من نفس العام بزيادة هذه الاستثمارات بنحو طفيف، لكنها استأنفت في نوفمبر 2018 تقليص حيازاتها من هذه الاستثمارات مجددا.

وخلال العام الماضي، قلصت موسكو استثماراتها من 96.9 مليار دولار في يناير إلى 13.2 مليار دولار في ديسمبر، أي أنها خفضت الاستثمارات خلال 12 شهرا بنحو 81 مليار دولار.

ووفقا للتقرير فقد تصدرت اليابان منذ عدة شهور لائحة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تمتلك سندات بقيمة 1145.8 مليار دولار، ومقارنة بشهر أغسطس فقد انخفضت استثمارات طوكيو بنحو 29 مليار دولار. وجاءت في المرتبة الثانية الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بـ1102.4 مليار دولار، من ثم بريطانيا بـ346.2 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"