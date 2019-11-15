 
مباشر

الميزانية التركية تسجل عجزا بنحو 2.6 مليار دولار

مال وأعمال

الميزانية التركية تسجل عجزا بنحو 2.6 مليار دولار
Reuters
الميزانية التركية تسجل عجزا بنحو 2.6 مليار دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mq7k

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الجمعة، عجزا في الميزانية قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة التركية إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الديون، بلغ في الشهر المذكور 8.1 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في العام 2019 بأكمله.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعلامي مصري يكشف تفاصيل العودة المحتملة للنجم أبو تريكة إلى مصر بوساطة سعودية