وافقت اللجنة الحكومية الروسية للاستثمارات الأجنبية على صفقة بيع حصة نسبتها 30.76% في شركة "نوفوميت"، المتخصصة في صناعة مضخات للقطاع النفطي، لتحالف يضم شركة "أرامكو" السعودية.

ويأتي استثمار "أرامكو" في الشركة الروسية بالتعاون من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الذي يعد منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور أرتيوموف، عقب اجتماع اللجنة الحكومية: "تمت الموافقة على بيع 20.5% من (نوفوميت) لشركة (أرامكو) مقابل 5 مليارات روبل وبيع حصة 10.2% للصندوق الروسي مقابل 2.5 مليار روبل".

ويأتي استثمار "أرامكو" بفضل تقارب قيادتي روسيا والسعودية، الذي حدث في السنوات الماضية، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإعطاء زخم للتبادل التجاري والارتقاء به ليتماشى مع إمكانات البلدين.

(الدولار = 64 روبل)

المصدر: "تاس"