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صندوق استثماري بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار

مال وأعمال

صندوق استثماري بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار
twitter/MohamedBinZayed
صندوق استثماري بين مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار
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أعلن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وقال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة: "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".

ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وتحتل الإمارات المركز الأول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر حتى مارس الماضي 6.663 مليار دولار (24.45 مليار درهم إماراتي)، مقارنة مع 6.513 مليار دولار في 2017، بحسب البيانات.

وعن التجارة تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي، وفقا لبيانات موقع ITC Trade، نحو 3.3 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار هي صادرات مصر إلى الإمارات مقابل واردات بقيمة 1.4 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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