اتساع عجز الميزانية الأمريكية

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر الماضي، الذي يعد أول شهور السنة المالية الجديدة.

وبلغت الإيرادات 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة 3% عن أكتوبر 2018، في حين بلغت النفقات 380 مليار دولار، مرتفعة 8% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.

وبالمقارنة، كان عجز الميزانية 100 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة.

وتنتهي السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر من كل عام. وكانت السنة المالية 2019 شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، وهو الأكبر في 7 سنوات، وذلك نتيجة لقرار إدارة ترامب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي.

المصدر: "رويترز"