توقعات بتحقيق الصادرات المصرية قفزة غير مسبوقة

صرح وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار اليوم الثلاثاء، بأن صادرات البلاد سترتفع 20 بالمئة العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت 25.2 مليار دولار.

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وأظهرت البيانات أن الصادرات ازدادت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة اثنين بالمئة إلى 15.3 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير المصري في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة إلى أن استثمارات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 940 مليار جنيه.

المصدر: "رويترز"