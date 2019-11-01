مصر.. قناة السويس تسجل مستويات عبور تاريخية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق، أسامة ربيع، اليوم الجمعة، أن بيانات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت مستويات تاريخية في العائدات والحمولات الصافية الشهرية.

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وقال رئيس الهيئة المصرية إن القناة حققت أعلى إيراد شهري بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية بلغت 108.9 مليون طن.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 133 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8%.

كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية خلال الشهر الماضي 108.9 مليون طن مقابل 103 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن بيانات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT