مباحثات تجارية روسية مصرية

بحث نائب وزير التجارة والصناعة الروسي أوليغ ريازانتسيف في القاهرة مع وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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وتم خلال اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير مجالات التعاون مع الشركات الروسية في مختلف المجالات عن طريق استغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة لتطوير الصناعات العسكرية والمدنية بالتصنيع المشترك مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.

وتمت الإشارة إلى التعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الروسية في العديد من المجالات، كذلك تناول اللقاء مناقشة موضوعات التصنيع المشترك لبعض المعدات العسكرية والمدنية، والتي يتم متابعتها من خلال لجنة التعاون المشتركة من الجانبين.

وأكد المسؤول الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا، يتضمن البدء في عدد من المشروعات المشتركة.

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وأضاف، أن مصر تمثل الشريك التجاري الأهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور للصادرات الروسية لأسواق الدول المجاورة، والأسواق الإقليمية واستخدام السوق الروسية بوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط آسيا وشرق أوروبا.

وتتزامن المفاوضات مع زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، حيث من المقرر أن يجري مباحثات اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT