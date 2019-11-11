شويغو في مصر لعقد مباحثات مع السيسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى مصر، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، إلى أن الوزير وصل على رأس وفد روسي، سيشارك في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني.

وفي إطار عمل اللجنة المشتركة، من المقرر أن يعقد شويغو لقاء منفصلا مع وزير الدفاع المصري محمد زكي.

وأوضحت ماركوفسكايا أن "المواضيع الرئيسية للمباحثات ستكون مسائل الأمن الدولي والإقليمي والوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أولويات التعاون العسكري والعسكري – التقني لروسيا ومصر".

المصدر: وكالات