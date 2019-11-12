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سعر سهم أرامكو السعودية: الأحد الخبر اليقين!

مال وأعمال

سعر سهم أرامكو السعودية: الأحد الخبر اليقين!
AFP
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كشفت مؤسسة سامبا كابيتال التي تدير الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم عملاق الاقتصاد السعودي أرامكو.

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تفاصيل هامة عن اكتتاب
تفاصيل هامة عن اكتتاب "أرامكو"!

وأوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناء على سعر محدد، وُصف بأنه الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.

سعر سهم أرامكو السعودية: الأحد الخبر اليقين!
sabq.org

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت أنها ستطرح أسهمها في سوق المال السعودية "تداول"، في أول اكتتاب تسعى من خلاله إلى بيع 5% من أسهمها.

المصدر: سبق

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