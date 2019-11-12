سعر سهم أرامكو السعودية: الأحد الخبر اليقين!
AFP
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كشفت مؤسسة سامبا كابيتال التي تدير الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم عملاق الاقتصاد السعودي أرامكو.
وأوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناء على سعر محدد، وُصف بأنه الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.
sabq.org
وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت أنها ستطرح أسهمها في سوق المال السعودية "تداول"، في أول اكتتاب تسعى من خلاله إلى بيع 5% من أسهمها.
المصدر: سبق
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