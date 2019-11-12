سعر سهم أرامكو السعودية: الأحد الخبر اليقين!

كشفت مؤسسة سامبا كابيتال التي تدير الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم عملاق الاقتصاد السعودي أرامكو.

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وأوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناء على سعر محدد، وُصف بأنه الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.

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وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت أنها ستطرح أسهمها في سوق المال السعودية "تداول"، في أول اكتتاب تسعى من خلاله إلى بيع 5% من أسهمها.

المصدر: سبق