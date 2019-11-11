مصر تبحث بناء ترسانة بحرية جديدة مع روسيا

بحث رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أوليغ ريازانتسيف، تفعيل بروتوكول التعاون بين القناة وشركة AK BARS لتطوير ترسانات الهيئة.

إقرأ المزيد

ويستهدف بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة AK BARS الروسية تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية في بورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث في مجال صناعة السفن.

واستعرض الجانب الروسي أجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT