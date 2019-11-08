الإعلان عن صناعات دفاعية تركية في دولة أوروبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على تنفيذ مشاريع مختلفة مع هنغاريا في مجال الصناعات الدفاعية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في إطار زيارة رسمية إلى بودابست للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي المجري رفيع المستوى.

وقال أردوغان إنه يرحب بالاستثمارات والأنشطة التي يقوم بها المستثمرون الأتراك في هنغاريا، مضيفا: "لدينا تعاون نموذجي مع هنغاريا من أجل حماية تراثنا التاريخي والثقافي المشترك".

يشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وهنغاريا بلغ في 2018 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.155 مليار هي صادرات تركيا إلى هنغاريا، مقابل واردات بقيمة 1.394 مليار دولار منها، وفقا لبيانات موقع ITC Trade.

المصدر: "ترك برس"