قبرص توقع أول عقد لاستخراج الغاز بقيمة 9 مليار دولار

أعلنت قبرص، توقيع أول صفقة لاستغلال الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع تحالف يضم شركات "شل" العملاقة، و"نوبل إنيرجي" ومقرها في الولايات المتحدة، و"ديليك" الإسرائيلية.

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وقال وزير الطاقة القبرصي، جورج لاكوتريبس، إن "نوبل إنيرجي وشل وديليك لديها الآن أول رخصة استغلال تمنحها جمهورية قبرص حتى تتمكن من تسويق المخزون".

وتبلغ مدة الترخيص 25 عاما، وتشمل حقل غاز "أفروديت"، الأول الذي اكتشفته قبالة قبرص شركة "نوبل إنيرجي" في عام 2011، إذ تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من 4 تريليونات قدم مكعب (أكثر من 113 مليار متر مكعب) من الغاز.

ويأتي توقيع الصفقة بعد موافقة الحكومة على مراجعات لاتفاقية مشاركة الإنتاج تمت بناء على طلب الشركات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار المواد الهيدروكربونية منذ منتصف عام 2014.

وستحصل نيقوسيا، عقب مراجعة عقد الإنتاج على دخل سنوي متوسط قدره 520 مليون دولار على فترة 18 عاما.

واكتشفت "إكسون موبيل" و"قطر للبترول"، في فبراير الماضي، احتياطيا أكبر للغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص، يحتوي على ما يتراوح بين خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعب، كما تشارك "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت تركيا عمليات استكشاف منفصلة تتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما أدى إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على إطار قانوني للعقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركة في تلك العمليات.

المصدر: أ ف ب