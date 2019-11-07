أكد مسؤول أمريكي يوم الخميس أن واشنطن وبكين اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

إقرأ المزيد

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة واحد" من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وقال قاو للصحفيين إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى، مؤكدا أن "الحرب التجارية بدأت بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها".

المصدر: رويترز