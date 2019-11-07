 
مباشر

مسؤول أمريكي يؤكد اتفاق واشنطن وبكين على إلغاء التعريفات الجمركية كمرحلة أولى

مال وأعمال

مسؤول أمريكي يؤكد اتفاق واشنطن وبكين على إلغاء التعريفات الجمركية كمرحلة أولى
Reuters JK
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/moje

أكد مسؤول أمريكي يوم الخميس أن واشنطن وبكين اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

إقرأ المزيد
واشنطن وبكين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية الإضافية بالتدريج
واشنطن وبكين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية الإضافية بالتدريج

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى "المرحلة واحد" من اتفاق التجارة، مضيفا أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وقال قاو للصحفيين إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى، مؤكدا أن "الحرب التجارية بدأت بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف أصبح الأردن الأول عربيا بمعدلات الطلاق؟