اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض تدريجي للرسوم الجمركية على وارداتهما المتبادلة، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" اليوم عن المتحدث باسم وزارة التجارة في الصين.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البلدان نحو الوصول إلى اتفاق تجارة جزئي يضع حدا للحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكر المتحدث قاو فنغ، أن المفاوضين أجروا مباحثات بناءة وجادة الأسبوعين الماضيين واتفقوا على رفع الرسوم الجمركية الإضافية بشكل تدريجي.

وأضاف: "في حال توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق المرحلة الأولى فإن على الجانبين التراجع عن الرسوم الإضافية، وهذا شرط مهم للوصول إلى الاتفاق".

وكان من المنتظر أن توقع بكين وواشنطن على اتفاق تجاري جزئي هذا الشهر، لكن تقارير أشارت إلى أنه من المحتمل تأجيل التوقيع إلى شهر ديسمبر المقبل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين ستزيد من استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية بواقع 40 إلى 50 مليار دولار في إطار هذا الاتفاق.

المصدر: "إنترفاكس"