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تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا

مال وأعمال

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا
Reuters
تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا
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أظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى استمرار الضعف في هذا القطاع المهيمن بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وكشفت أرقام نشرتها وزارة الاقتصاد الألمانية أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق، وذلك بعد استطلاع أشار إلى انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة.

كما أظهرت الأرقام أن المصانع أنتجت كميات أقل من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية.

المصدر: "رويترز"

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