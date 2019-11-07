خطأ ارتكبته جمارك فنلندا بـ11 مليون يورو يفرح عملاءها

كشفت جمارك فنلندا عن خطأ فادح كررت ارتكابه في السنوات الثلاث الماضية بتنفيذ إجراءات تخليص البضائع، معتمدة أسعار صرف غير صحيحة لأكثر من 20 عملة بينها الروبل الروسي.

وذكرت الهيئة أنه في الفترة من 1 مايو 2016 وحتى 30 يونيو 2019 احتسبت الجمارك الرسوم التي يتوجب أن تدفع بناء على نشرة أسعار عملات أحد المصارف الفنلندية، في حين كان يتوجب عليها الاعتماد على نشرة العملات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي.

وبسبب ذلك قامت الجمارك بفرض رسوم أعلى مما ينبغي على عملائها، ووفقا لبيانات الهيئة فإن الخطأ يطال 930 ألف معاملة جمركية وفي إطارها جمعت رسوما بـ11.5 مليون يورو أكثر من اللازم.

وقال مدير الهيئة جارمو راييكا، إن الجمارك الفنلندية ستبدأ في إجراءات إعادة الأموال لأصحابها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه العملية العام المقبل.

المصدر: "تاس"