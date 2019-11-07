تجاوز سعر معدن البالاديوم العام الماضي سعر الذهب، كما ارتفع سعره منذ بداية العام الجاري بنسبة 40%، فهل بلغ سعر البالاديوم ذروته؟

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ويتم تداول أونصة البالاديوم الآن بسعر 1800 دولار مقابل 1500 دولار لأونصة الذهب، وبحلول نهاية العام الجاري يتوقع المحللون أن يتجاوز سعر البالاديوم مستوى الـ2000 دولار للأونصة.

وقال رئيس قسم استراتيجيات السلع لدى "ساكسو بنك" أول هانسن، إن "ارتفاع البالاديوم مدفوع بشكل أساسي بعوامل أساسية في السوق، إذ أن معروض المعدن غير قادر على الاستجابة بسرعة كافية للطلب المتزايد في صناعة السيارات في أوروبا والصين".

ويرى الخبير، أنه لا يوجد سقف محدد لسعر البالاديوم طالما هناك طلب أو إلى أن يتم الاستعاضة عنه بمعدن ثمين آخر مثل البلاتين أو حتى يؤدي التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض في الطلب على السيارات الجديدة.

لكن رومان أنطونوف كبير المحللين في المصرف الروسي "بروم سفياز بنك" يقول إن استبدال البالاديوم بالبلاتين الأرخص عملية معقدة كما أنها مكلفة للغاية.

كذلك يرى خبراء، أن "سوق البالاديوم تبدو تحت ضغط كبير"، ويعتقد أن هذا النوع من الأزمات سيتكرر كون العجز في هذا السوق متواصل منذ 2010 وسيستمر في السنوات القادمة".

والبالاديوم هو فلز انتقالي نادر من مجموعة البلاتين. يستخدم في صناعة المحولات الحفازة للسيارات، وفي صناعة الإلكترونيات الدقيقة وصياغة المجوهرات وغير ذلك.

ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في صناعة السيارات، ولذلك فإن مبيعات السيارات ستعزز الطلب عليه، وتتوقع وكالة "موديز" نمو الطلب العالمي على السيارات في 2019 – 2020 بنسبة 0.5% - 0.8%.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع البالاديوم بشكل ملحوظ حيث صعد بنسبة 22% في 2016، و56% في 2017، و25% في 2018، أما الذهب فكان له مسار مختلف، حيث صعد بنسبة 9% في 2016، و13% في 2017، وخسر نحو 2.5% في 2018.

في وقت سابق توقعت شركة "نورنيكل" الروسية، أكبر منتج للنيكل والبالاديوم في العالم، حدوث عجز في إمدادات البالاديوم خلال العام الجاري بنحو مليون أونصة.

المصدر: وكالات روسية