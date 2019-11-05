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مصر.. وضع بئرين جديدتين للغاز قيد الإنتاج

مال وأعمال

مصر.. وضع بئرين جديدتين للغاز قيد الإنتاج
Reuters
مصر.. وضع بئرين جديدتين للغاز قيد الإنتاج
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كشفت وزارة البترول المصرية اليوم عن وضع بئرين استكشافيتين بمنطقة دلتا على خريطة الإنتاج بمعدلات إنتاج تصل إلى حوالي 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 1300 برميل متكثفات يوميا.

ويأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة في تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلية.

والبئرين هما "بلطيم جنوب غرب -1" و"بلطيم جنوب غرب -2"، وتم تحقيق هذا الكشف بمنطقة امتياز "ميدجاز" ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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