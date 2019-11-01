من المرتقب أن يصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الأحد، قرارا بطرح عام أولي لاكتتاب أسهم "أرامكو" في البورصة السعودية، وفقا لما نقله مصدر مقرب من الملف، اليوم الجمعة.

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وسيتم طرح نسبة ضئيلة من أسهم شركة النفط العملاقة تتراوح قيمتها بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، ما سيجعلها أكبر عملية مالية من نوعها في العالم على الإطلاق.

ويعد الاكتتاب حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الذي يسعى لتجسيده ابن سلمان، وهو أكبر عملية رسملة في العالم، وفقا للمصدر الذي اشترط عدم كشف هويته.

وستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" في ديسمبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في العام 2020 في إحدى البورصات العالمية.

وقرر ولي العهد السعودي في 2018 تأجيل الاكتتاب لأن المبالغ التي سيتم جمعها وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون الحد المطلوب.

وأفادت وكالة "فرانس برس" مطلع الشهر الحالي بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون بحدود 2 في المئة من أسهم الشركة.

وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وحققت الشركة العملاقة أرباحا صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وبلغت عائداتها 356 مليار دولار.

وفي أغسطس الحالي، أعلنت أرامكو إيراداتها النصفية للمرة الأولى في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: "أ ف ب"