حققت شركة النفط السعودية "أرامكو" في الأشهر التسعة الأولى من 2019 أرباحا بقيمة 68 مليار دولار، ما عزز موقعها كأكبر شركة نفطية في العالم، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

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وقالت المصادر، إن هذا الرقم تم منحه للمحللين الماليين، الذين يعملون على الطرح العام الأولي للشركة، التي تعتبر أكثر شركة ربحا في العالم، حيث حققت "أرامكو" العام الماضي 111 مليار دولار.

وأشارت إلى أن أرباح "أرامكو" في تسعة أشهر تفوق الأرباح السنوية لشركة "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط مدرجة في البورصة بالعالم.

وتعتمد الرياض على مؤشر الربحية العالي واحتياطيات البلاد النفطية الهائلة لجذب المستثمرين إلى اكتتاب "أرامكو"، والذي هو جزء من خطة تحول اقتصادي "رؤية 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورغم أن شركة "أرامكو" مربحة للغاية، إلا الرياض تكافح لإقناع المستثمرين بقبول تقييمها للشركة عند 2 تريليون دولار أو أكثر، وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لـ "أرامكو" الأحد المقبل، على أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة السعودية في 11 ديسمبر، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن وسائل إعلام سعودية.

المصدر: "بلومبرغ"