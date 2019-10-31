توج الرئيس التنفيذي لشركة معالجات الرسومات "إنفيديا" Nvidia، جين-سون هوانغ بلقب أفضل رئيس تنفيذي لعام 2019، من قبل نشرة هارفارد لقطاع الأعمال Harvard Business Report.

وهوانغ هو أحد المشاركين في تأسيس شركة "إنفيديا"، أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات، وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للحاسب الآلي وأنظمة ألعاب الفيديو (إكس بوكس، سيغا ساترن، بلاي ستيشن)، وتقع في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وإلى جانب الأداء المالي للشركات، استندت نشرة هارفارد في تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين إلى قدرة هؤلاء في الحصول على ما يفوق 30% من مؤشرات التقييم في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.

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وإلى جانب هوانغ الذي ينحدر من أصول تايوانية، دخل في قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين، 6 رؤساء لشركات أمريكية، اثنان منهم فقط ولدا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما دخل في القائمة أيضا 3 رؤساء تنفيذيون ولدوا في الهند (آجاي بانغا رئيس شركة ماستركارد Mastercard وشانتانو ناراين رئيس شركة آدوب Adobe، وساتيا ناديلا رئيس شركة ميكروسوفت Microsoft). كما دخل في تلك القائمة فرنسيان، وإسباني، وبلجيكي.

كذلك حصلت الأمريكية، نانسي ماكينستري على مؤشرات مشجعة كأفضل امرأة رئيسة تنفيذية لشركة خدمات المعلومات الهولندية "وولترز كلوفر" Wolters Kluwer، وجاءت في المركز 16.

وعودة إلى هوانغ، الذي حققت شركته "إنفيديا" ما بين عامي 2015 و2018 ارتفاعا في أسهمها بلغ 14 ضعفا.

ومن أبرز التقييمات هذا العام خروج الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من القائمة التي ظل متربعا على قمتها منذ عام 2014 وحتى 2018.

كذلك حصلت أربع سيدات على لقب أفضل رئيسات تنفيذيات مقارنة بثلاث في العام الماضي.

المصدر: وكالات