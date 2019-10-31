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بنوك مركزية خليجية وعربية تخفض سعر الفائدة على خطى المركزي الأمريكي

مال وأعمال

بنوك مركزية خليجية وعربية تخفض سعر الفائدة على خطى المركزي الأمريكي
Reuters
بنوك مركزية خليجية وعربية تخفض سعر الفائدة على خطى المركزي الأمريكي
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خفضت بنوك مركزية خليجية وعربية سعر الفائدة الرئيسي بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة.

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وعمدت الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة هي الأخرى بنفس المستوى (0.25%).

كذلك خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة القياسية (0.25%) إلى 4%، وقال إن الخطوة تهدف لتشجيع الاستهلاك المحلي والاستثمار الضروريين لتحفيز النمو الضعيف.

وخفض الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) بذلك أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة التيسير النقدي.

المصدر: "رويترز"

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