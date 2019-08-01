ترامب: الاحتياطي الفيدرالي "خذلنا"

قال الرئيس الأمريكي إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، مشيرا إلى أن السوق كانت بانتظار "دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة".

وأضاف دونالد ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار المجلس (البنك المركزي) أحدث بيان بشأن سياسته النقدية "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من المجلس هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2019

وقال ترامب "كالمعتاد، فإن رئيس الفيدرالي جيروم باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا".

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2019

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض المجلس سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%.

المصدر: "رويترز"